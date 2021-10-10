В Татарстане упал самолет с парашютистами, есть выжившие

Самолет L-410 с парашютистами разбился в районе Мензелинска в Татарстане утром в воскресенье. На борту находились 23 человек.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили о том, что живыми найдены семеро, они госпитализированы.

Самолет упал сразу после взлета с аэродрома местного аэроклуба, он пролетел чуть больше километра. После крушения самолет разломился пополам и загорелся, но огонь удалось быстро потушить. "Семь человек с признаками жизни деблокированы из салона самолета", - добавили спасатели.

По предварительной информации, погибли оба пилота самолета. Работы на месте крушения продолжаются.