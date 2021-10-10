В военной части под Таразом опять прогремел взрыв

В воскресенье 10 октября в 07:20 на территории склада инженерных боеприпасов в поселке Сарыкемер Жамбылской области рванул взрывоопасный предмет, пишет Sputnik Казахстан.

В Минобороны Казахстана пояснили, что произошло срабатывание поврежденного ранее пожаром взрывоопасного предмета.

"Дальнего разлета осколков и фрагментов в результате взрыва не было. Работы в это время не проводились, рядом люди не находились. Повреждения зданиям и строениям не нанесено. Обстановка в районе стабильная", - добавили в оборонном ведомстве.

В Минобороны отметили, что в дальнейшем подобные случаи не исключаются. Также на территории склада проведут контролируемое уничтожение боеприпасов.

Напомним, мощный взрыв на складе боеприпасов прогремел 26 августа, погибли 17 человек. В настоящее время ведут по очистке технической территории от взрывоопасных предметов.