44 дня Отечественной войны Азербайджана: день четырнадцатый, 10 октября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

В четырнадцатый день войны, 10 октября, вскоре после полуночи начался третий, итоговый этап переговоров глав МИД Азербайджана, Армении и России по установлению режима прекращения огня. Около 2:00 министры договорились, что освободительная азербайджанская армия и оккупационные армянские силы прекратят боевые действия в полдень субботы по местному времени.

Однако в планы захватчиков не входило соблюдение перемирия. Всю ночь и утро прифронтовые населенные пункты Азербайджана подвергались массированному артиллерийскому обстрелу, оккупанты предприняли попытку вновь захватить поселок Гадрут, освобожденный от них накануне. Утром появились фотодокументы об ударе ракетой средней дальности по отстоящему от фронта на 100 км азербайджанскому городу Мингячевир. Взамен Минобороны Армении начало распространять фейки об атаках на армянские населенные пункты.

Итак, в 11:00 официально наступило первое перемирие Отечественной войны Азербайджана. Вскоре Минобороны Азербайджана показало кадры предшествовавших прекращению огня операций по ликвидации боевой техники ВС Армении. Перемирие продержалось около получаса - захватчики воспользовались остановкой продвижения азербайджанских войск, чтобы начать наступление на северо-восточном и южном участках фронта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью РБК, в котором призвал Армению отказаться от оккупационной политики, и подчеркнул, что Баку в освобождении своей земли пойдет до конца. На момент первого перемирия число мирных граждан АР, погибших под армянскими артиллерийскими и ракетными ударами, достигло 31 человека. Грузия начала блокировать армянскую военную контрабанду.

После 14:00 официальный Баку раскрыл детали переговоров по введению режима прекращения огня, также было подчеркнуто, что Азербайджан больше не станет терпеть имитацию мирных переговоров и не намерен ждать десятилетия, пока Ереван на что-то решится. Были опубликованы фотодокументы о маскировке военных пунктов захватчиков под машины скорой помощи.

Незадолго до 16:00 президенту России Владимиру Путину позвонил президент Ирана Хасан Рухани, чтобы поговорить о боях за Карабах. Глава МИД Турции, в свою очередь, обсудил с российским коллегой результаты переговоров по перемирию. Оккупационные войска Армении, между тем, наплевав на режим прекращение огня, продолжили обстрелы азербайджанских населенных пунктов и попытки вновь захватить освобожденные ранее земли Азербайджана, однако были обращены в бегство. Вечером была уничтожена тяжелая артиллерия захватчиков.

После 18:00 запоздало последовали благодарности президента Армении Армена Саркисяна и приветствия президента Грузии Саломе Зурабишвили, МИД Франции и председателя ОБСЕ в отношении перемирия. Телеканал "Рен ТВ" опубликовал репортаж о "возвращении к нормальной жизни" сепаратистов и оккупантов в захваченном Ханкенди.

После 19:00 были ликвидированы зенитно-ракетные комплексы оккупантов. В ответ захватчики усилили удары по Агдамскому району Азербайджана, в селе Чеменли погиб мирный житель.

МО АР подвело итоги двух недель освобождения азербайджанской земли от оккупантов. Поздно вечером стало известно, что Армения незаконно перевозит ракеты на самолетах гражданского назначения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью немецкому телеканалу ZDF пригрозил человечеству Третьей мировой войной.

Минская группа ОБСЕ объявила о работе по обмену пленными и телами погибших между Азербайджаном и Арменией. Незадолго до полуночи глава МИД РФ позвонил азербайджанскому и армянскому коллегам, чтобы обсудить необходимость соблюдения нового режима прекращения огня. После 22:00 начался массированный обстрел азербайджанского города Тертер.

Таким образом, к концу четырнадцатого дня войны были освобождены город Джебраил, поселок Гадрут и 34 села в Тертерском, Физулинском, Джебраильском, Лачинском и Ходжавендском районах Азербайджана. Было введено перемирие, однако оккупанты использовали его лишь для того, чтобы попытаться захватить освобожденные ранее населенные пункты.