Европа ожидает наплыва мигрантов после коронавируса

Незаконная иммиграция в Европу сократилась в период пандемии. Но по мере открытия Европы потоки мигрантов снова увеличиваются. Что ожидает мигрантов и ЕС, задается вопросом Deutsche Welle. Европейские страны постепенно выходят из пика пандемии, маски снимаются, и ограничения, по всей видимости, остались в прошлом. Страны ЕС с высокими показателями вакцинации надеются светлое будущее.

Закрытие границ в связи с коронавирусом значительно сократило потоки нелегальной иммиграции в Европу в 2020 году, но в 2021 году показатели вновь стали расти. Мигранты наверстывают упущенное, а пандемия может стать существенным фактором увеличения миграции, в том числе по опасным морским маршрутам. Если добавить к этому уязвимость мигрантов и экономические последствия, ЕС может оказаться в довольно непростой ситуации после COVID-19.

Закрытие границ снизило миграцию в ЕС

Пограничный контроль, ограничения на поездки и другие меры по сдерживанию распространения вируса первоначально значительно снизили миграцию в Европу. Европейская комиссия сообщила в начале 2021 года, что в 2020 году ”в ЕС в целом зарегистрировано 33-процентное снижение количества заявлений о предоставлении убежища по сравнению с аналогичным периодом прошлого года”. Количество незаконных пересечений границы снизилось до показателей, невиданных с 2013 года.

Не обошлось и без тревожных событий в области прав человека. Многие офисы, предоставляющие помощь просителям убежища, и консульства закрылись, а некоторые порты были объявлены небезопасными. В ряде случаев мигранты не смогли подать заявки. В связи с ограничениями свободы передвижения просители убежища иногда оказываются в антисанитарных условиях и вынуждены проходить карантин на кораблях. Меры по борьбе с коронавирусом не только уменьшили иммиграцию в Европу, но и изменили потоки. В частности, закрытие границ в Греции оттолкнуло людей от восточного Средиземноморья, и отправило в центральное Средиземноморье, то есть через Северную Африку в Италию, где многие мигранты гибнут в море.

Нелегальная иммиграция увеличивается на главных маршрутах

Согласно последним данным пограничного агентства ЕС Frontex в 2021 году картина миграции совершенно иная. С января по август 2021 года нелегальная миграция в ЕС увеличилась на 64% по сравнению с предыдущим годом. Число переходов по западно-балканскому маршруту, который проходит через Турцию и балканские страны, в частности, Албанию, Сербию и Северную Македонию, и по центральному средиземноморскому маршруту почти удвоилось. ”Увеличение можно объяснить возобновлением миграционных перемещений после снятия ограничений COVID-19”, - сообщили в Frontex.

Одновременно в восточной части Средиземного моря сократилось количество незаконных пересечений границы, что, вероятно, связано с закрытием границы с Грецией. Из примерно 41 тыс. человек, незаконно прибывших по опасному центральному средиземноморскому маршруту в 2021 году, наибольшую группу составляли тунисцы. За ними следовали жители Бангладеш и Египта. Ливия и Тунис были основными странами отправления. На фоне удвоения числа незаконных переходов через центральный средиземноморский маршрут в 2020-2021 годах Международная организация по миграции (МОМ) зафиксировала 1163 мигранта, пропавших без вести в море в регионе. За тот же период в прошлом году в море погибло 619 мигрантов. По западно-балканскому маршруту также было совершено в два раза больше нелегальных переходов по сравнению с предыдущим годом. Большинство мигрантов были из Сирии, Афганистана и Марокко.

Коронавирус гонит людей на север

”Социально-политическая и экономическая нестабильность в сочетании с негативными и долгосрочными последствиями кризиса здравоохранения, вызванного COVID-19, усиливают недовольство населения и могут усугубить существующие неблагоприятные факторы, стимулирующие нерегулярную миграцию в ЕС”, - сообщили в Frontex. Некоторые аналитики считают, что COVID-19 стал одним из движущих факторов миграции. ”Коронавирус будет усиливать факторы, способствующие незаконной миграции в Европу, - сказал Мартин Хофманн, старший советник Международного центра развития миграционной политики (ICMPD). - В Тунисе, например, спад туризма и последующее снижение доходов побудили значительное число жителей страны попытаться добраться до Европы”.

Еще одним важным фактором миграции стало неравномерное восстановление экономики, вынуждающее людей искать возможности заработка за границей. ”Первые тенденции говорят об усилении дисбаланса, способствующего миграции в богатые (и быстро восстанавливающиеся) страны Глобального Севера”, - считает Хофманн. Усиление миграционных потоков, в свою очередь, влияет на экономику и распространение COVID-19.

Уязвимость мигрантов и эффект домино

Ключевая проблема в том, что мигранты более уязвимы и сильнее страдают от распространения COVID-19. ”Условия жизни и работы нелегальных и низкоквалифицированных мигрантов, как правило, означают, что уровень заболеваемости COVID-19 и, к сожалению, смертность среди этой конкретной группы выше, чем среди остальных групп”, - сказала Аша Манохаран, аналитик из Центра анализа глобальных миграционных данных. У нелегальных мигрантов ограниченный доступ к медицинскому обслуживанию, включая вакцинацию от COVID-19. По данным МОМ, только 33% из 152 стран мира включили нелегальных мигрантов в свои официальные национальные планы вакцинации.

”Мигранты - составляют большую часть рабочей силы в Европе и во всем мире”, - отметила Манохаран. Кроме того, многие страны ЕС полагаются на сезонных рабочих-мигрантов, которые внесли серьезный вклад во время первого сезона сбора урожая во время пандемии. Тем не менее уязвимость иммигрантов к COVID-19 приводит к эффекту домино и отражается на экономике ЕС. Наиболее эффективным способом решения этой проблемы может стать устранение нестабильности, которая приводит к нерегулярной миграции, в частности, в странах Северной Африки. Страны мира могли бы реализовать конкретные политические меры для решения проблемы уязвимости мигрантов к COVID-19, в частности ”включить нелегальных мигрантов в планы здравоохранения и вакцинации, полагает Манохаран.