Почему в Северной Корее так и не начали вакцинацию

Северная Корея - одна из немногих стран в мире, которые до сих пор не начали программу вакцинации от COVID-19. 7 октября Всемирная организация здравоохранения заявила о возобновлении поставок медицинских товаров для борьбы с COVID-19 в КНДР впервые с января 2020 года. Тем не менее Северная Корея еще не получила вакцину для борьбы с пандемией и по-прежнему официально не сообщает о случаях заболевания.

The Diplomat отмечает, что нежелание Пхеньяна присоединиться к международным усилиям по вакцинации крайне сложно объяснить. Осторожное взаимодействие Северной Кореи с международным сообществом в рамках вакцинной дипломатии не дало результатов.

Между тем Южная Корея недавно заявила, что пожертвует более миллиона доз вакцины AstraZeneca Вьетнаму, в то время как Великобритания пообещала обмен вакцинами с Сеулом. Даже находящееся под строгими санкциями правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро в сентябре приняло крупную партию вакцин из международного центра COVAX. Куба, одна из беднейших стран, занимает шестое место в мире по уровню вакцинации: 81% ее граждан получили хотя бы одну дозу вакцины - это выше, чем в Соединенных Штатах. Тем не менее Северная Корея в начале сентября отказалась от почти 3 млн доз китайской вакцины Sinovac COVID-19, бесплатно предлагаемой в рамках международной инициативы COVAX.

Единственная реакция КНДР в рамках борьбы с распространением коронавируса заключается в изоляции от внешнего мира, хотя в других странах постепенно признают бесполезность общенациональных локдаунов и закрытия границ. Аргентина, например, переходит от одного из самых строгих запретов в мире к быстрому открытию. Этот сдвиг во многом обусловлен политикой - непопулярному демократически избранному правительству предстоит пережить грядущие выборы. Такого политического давления нет в Северной Корее. В мае государственные СМИ предупредили о том, что вакцины, произведенные за рубежом, ”не панацея от всех проблем”.

Пхеньян, вероятно, обеспокоен требованиями к отчетности, необходимыми для участия в схеме COVAX. Руководство страны, скорее всего, опасается, что информация, собранная международными работниками общественного здравоохранения, выявит недостатки развития страны и ослабит слепую лояльность ее граждан.

Помимо одержимости Северной Кореи секретностью, есть и логистические проблемы распределения вакцин. Северная Корея не позаботилась о развитии современной инфраструктуры общественного здравоохранения и избегает любой серьезной международной помощи. Пхеньян отклонил просьбу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о планировании возможного возвращения сотрудников гуманитарных организаций для распределения потенциальных поставок вакцины в страну.

По словам некоторых наблюдателей, знакомых с бюрократией общественного здравоохранения в стране, правительство выступает за вакцины на основе мРНК и избегает "менее эффективных" вакцин Sinovac и российского ”Спутника V”. Кроме того, в Пхеньяне, по всей видимости, были напуганы ранними опасениями по поводу безопасности вакцины AstraZeneca.

В следующем году исполняется 20 лет со дня создания промышленного парка Кэсон - совместного экономического района в непосредственной близости от южнокорейского аэропорта Инчхон и прямо напротив демилитаризованной зоны. Залог светлого будущего для Корейского полуострова, которое могло стать возможным благодаря совместному предприятию Северной и Южной Кореями, теперь в руинах. Тем временем южнокорейский Сонгдо стал центром передовой биофармацевтической промышленности. Город становится региональным хабом по производству вакцин, в том числе и на основе мРНК. Если бы Северная Корея пошла по другому пути развития, открылась и присоединилась к международному сообществу, сегодня она могла бы наравне с другими странами справляться с вызовами пандемии.

Ким Чен Ын не начинает национальную программу вакцинации, но, по крайней мере, честно признает, что северокорейцам следует готовиться к ”худшему сценарию”, как он сказал в апреле, напомнив об опустошительном голоде 1990-х годов.