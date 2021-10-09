В Большом театре подтвердили смерть артиста

При смене декорация в Большом театре погиб артист мимического ансамбля. ЧП произошло во время спектакля "Садко". Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе театра.

"Во время спектакля "Садко" при смене декораций погиб артист миманса (мимического ансамбля). Спектакль был тут же остановлен, зрителей попросили выйти из зала", - говорится в сообщении.

Официальный представитель столичного главка следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила, что обстоятельства смерти актера выясняются московскими следователями. По информации следствия, 37-летний артист получил травмы и погиб до приезда бригады скорой помощи.

"По данному факту Тверским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК по Москве проводится доследственная проверка. Следователи работают на месте происшествия. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего ", - сказала Иванова.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что погибший - 37-летний актер мимического ансамбля Евгений Кулеш. Смерть наступила из-за того, что он замешкался при смене декораций и не заметил, как опускается рампа. Никакого падения декораций не было, рампа опускалась в штатном режиме, пояснил он.

После ЧП спектакль был остановлен, занавес опущен, а зрителей попросили покинуть зал.