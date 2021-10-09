ЧМ-2022: Грузия уступила дома Греции

Сборная Грузии по футболу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 проиграла сборной Греции. Матч окончился со счетом 0:2.

За Грецию голы забили Анастасиос Бакасетас и Димитриос Пелкас

В составе грузинской команды с самого начала играл нападающий ФК "Рубин" Хвича Кварацхелия, он провел на поле весь матч.

Таким образом, Греция с 9 очками занимает в турнирной таблицы группы B третье место, а Грузия с 1 баллом - пятое.