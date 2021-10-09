Канцлер Австрии ушел в отставку

На фоне коррупционного скандала ушел в отставку канцлер Австрии Себастьян Курц.

Ранее, 6 октября в кабинетах ведомства федерального канцлера, штаб-квартире правящей Австрийской народной партии (ÖVP) и министерстве финансов прошли обыски. Прокуратура ведет расследование против Курца и еще девяти лиц. Следователи подозревают, что в 2016-2018 годах Минфин Австрии потратил бюджетные средства "для финансирования исключительно партийно-политически мотивированных, иногда манипулируемых опросов, проводимых компанией по изучению общественного мнения в интересах политической партии и ее высшего должностного лица".

Ранее газета Die Presse сообщила, что власти подозреваются в подкупе газеты Österreich с целью публикации опросов с положительными отзывами о партии (ÖVP). Прокуратура ведет расследование в отношении следующих лиц и организаций: официального представителя Йоханнеса Фришманна, уполномоченного по работе со СМИ Геральда Флейшманна, советника Штефана Штайнера, экс-министра по делам семьи и исследователя общественного мнения Софи Кармасин, исследователя общественного мнения Сабины Байншаб и медиагруппы Österreich.