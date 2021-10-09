"Вентиляционный отсек": СМИ раскрыли подробности нелегального въезда Саакашвили в Грузию

Грузинский телеканал "Мтавари архи" раскрыл данные о нелегальном въезде бывшего президента Михаила Саакашвили. Согласно информации канала, он въехал на пароме "Вильнюс" в порт Поти. Паром покинул Украину 28 сентября. Им управлял фигурант дела Эльгуджа Цомая. По пути в Тбилиси Саакашвили посетил Абаше, Батуми и Кутаиси.

С момента въезда в властей Грузии не было информации о местоположении Саакашвили. Расследование против него началось после того, как политик выложил видео в соцсети из Батуми.

В видео, снятом "в одном из лесов западной Грузии", экс-президент сообщил, что приехал в страну при поддержке своих зарубежных друзей. Изначально он планировал вылететь 2 октября самолетом из Азербайджана, но решил приехать "гораздо менее комфортным способом" из-за того, что основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили и премьер Ираклий Гарибашвили сорвали его планы.

По информации телеканала Пирвели, на пароме находился грузовик с молочными продуктами. На нем Элгуджа Цомая и перевез Саакашвили через границу. Политик спрятался в вентиляционном отсеке машины и провел там 48 часов.