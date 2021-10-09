11 октября в Грузии объявлено днем траура

Из-за частичного обрушения жилого здания в Батуми правительство Грузии объявило 11 октября днем траура. Об этом сказал глава правительства Ираклий Гарибашвили.

"Выражаю глубокую скорбь в связи с трагедией, произошедшей в Батуми, и соболезную членам семей и близким погибших. Вместе с ними скорбит и вся Грузия. По моему решению, в связи с памятью по погибшим понедельник, 11 октября, будет объявлен днем траура", - написал он в Facebook.

Гарибашвили пообещал, что власти окажут всяческую помощь всем пострадавшим, а виновные в ЧП понесут наказание по всей строгости закона.

Запланированный на сегодня матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Батуми между сборными Грузии и Греции пройдет без зрителей. Правящая партия "Грузинская мечта" отменила до 12 октября прекратила подготовку к региональным выборам. Оппозиционеры из "Единого национального движения" предвыборную кампанию и демонстрации с целью освобождения их лидера Михаила Саакашвили продолжат.

"Тяжелейшая трагедия, которая произошла в Батуми, сотрясла всю страну. Мы выражаем глубокую скорбь и соболезнуем семьям, родным погибших, а также всей Грузии. Сегодня скорбит каждый грузин. В честь памяти погибших "Грузинская мечта" до 12 октября прекращает всю избирательно-политическую активность", - заявило руководство правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия"

Секция жилого здания в Батуми обрушилась утром 8 октября на улице 26 мая. По последним данным, погибли 8 человек. Следствие обнаружило, что приведённые ремонтные работы нарушали правила безопасности. Задержаны три человека, один из которых - владелец квартиры на первом этаже, а двое - рабочие. Им грозит до 10 лет тюрьмы.