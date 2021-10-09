Мимо Земли пролетит астероид размером с пирамиду

15 октября в 05:41 часов мимо нашей планеты пролетит астероид размером с пирамиду Хеопса, что в Гизе. Астероид 2021 SM3 пройдет на расстоянии около 5 млн километров от Земли и будет лететь со скоростью 16 км в секунду, уточнил Newsweek.

2021 SM3 относится к астероидам группы Аполлона. Их орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны. Один оборот вокруг Солнца этот астероид совершает за 682 дня. Диапазон удаления от Солнца составляет 117-337 млн км.

После 2021 SM3 мимо Земли пролетят еще два астероида диаметром до 230 и 200 м. Первый приблизится 20 октября, второй - 25 октября.