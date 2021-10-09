Либералы опередили партию Бабиша на выборах в Чехии

Либеральная коалиция "Вместе" опередила правящую центристскую партию ANO. На счету первой - 27,45%, второй - 27,43%. Такие данные стали известны после обработки бюллетеней на 99% участков.

"Коалиция "Вместе" после подсчета результатов на 99% избирательных участков набрала 27,45% голосов, на втором месте движение ANO с 27,43%", - сообщает Центральное статуправление.

Третье место занимает другая либеральная коалиция, состоящая из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые" (15,4%). Четвертое место заняли евроскептики из "Свобода и прямая демократия" (СПД) - у них 9,7%.

Таким образом, либералы в новом составе парламента будут иметь 109 из 200 мандатов. Лидеры двух либеральных партий уже объявили о переговорах по коалиции в ближайшие часы.