Спортобъекты в КЧР продолжают адаптироваться для нужд инвалидов

Власти Карачаево-Черкесии с 2016 года адаптировали 12 спортивных объектов для людей с ограниченными возможностями, проинформировали в министерстве физической культуры и спорта КЧР, уточнив, что работы велись в рамках госпрограммы "Доступная среда".



"Было адаптировано 12 объектов физической культуры и спорта и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг", - говорится в сообщении ведомства.



Уточняется, что всего за годы реализации госпрограммы с 2013 года в Карачаево-Черкесии доступными для таких категорий жителей стали более 110 соцобъектов и около 80 учреждений образования.