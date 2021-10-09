Херсонес Таврический" использует опыт Дербента при обустройстве музейных зон

Руководство музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе при обустройстве новых территорий учтет опыт музеефикации объектов в дагестанском городе Дербенте, сказала директор учреждения Елена Морозова.



На территории городища Херсонеса Таврического уже более ста лет действует музей, а в ближайшие годы на территории южнее него планируется строительство историко-археологического парка, где, помимо прочего, будет несколько корпусов музея.



"У [Дербента] очень интересный опыт музеефикации архитектурных объектов. У нас сейчас идут работы на Южном пригороде - и нам придется или вписывать [объекты] в конструктив зданий, или музеефицировать их и продумывать способ этой музеефикации. Мне очень понравилось, как коллеги это сделали", - сказала Морозова на площадке ХХ Всероссийского съезда органов охраны памятников истории и культуры, проходящего в Севастополе 5-8 октября, передает ТАСС.