В Дагестане появится демонстрационная площадка по выращиванию тыквы

В Кизлярском районе Дагестана будет создана демонстрационная площадка по выращиванию сортов и гибридов тыквы отечественной селекции, сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов.



По его словам, цель создания площадки – в полевых условиях показать производителям преимущества сортов и гибридов тыквы отечественной селекции. "Дело в том, что в последние годы российскими научно-исследовательскими учреждениями выводятся конкурентоспособные сорта, не уступающие по своим технологическим и кулинарным качествам зарубежным аналогам. И наша задача продвигать их в производство", - цитирует собеседника ТАСС.



Уточняется, что площадка будет создана в Кизлярском районе на базе одного из ведущих дагестанских производителей тыквы – предприятия "Арешевка".