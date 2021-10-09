Адвокат: употребление Саакашвили воды с медом - тоже голодание

Администрация тюрьмы Рустави распространила сообщение о том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили голодает. Его адвокат Бека Басилая сообщила, что он употребляет воду с медом, и это одна из форм голодания.

Ранее глава специальной пенитенциарной службы Грузии Ника Цхварашвили сказал, что Саакашвили с помощью тюремной карточки заказал мед и натуральные соки.

"Распространенная информация полностью соответствует тому, что Миша голодает, так как есть несколько типов голодовки – в том числе сухая голодовка и голодовка с потреблением жидкости. Растворять мед в жидкости – один из видов голодовки, и в таком случае она более долгосрочная, чем сухая голодовка и голодовка только на воде", – отметил Басилая.

Саакашвили арестовали 1 октября. На восьмой день голодовки он похудел более чем на 12 кг, говорит Басилая. Девушка экс-президента сказала, что у него начались проблемы со здоровьем. Саакашвили осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.