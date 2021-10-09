На выборах в Чехии лидирует правящая партия

На парламентских выборах в Чехии побеждает правящая партия премьер-министра Андрея Бабиша. Движение ANO получило 27,75% голосов, а коалиция из трех либеральных партий "Вместе" набрала 26,44%.

Такие данные следуют из экзитполов, проведенных агентствами STEM/MARK и STEM для телеканала CNN Prima News.

"Движение ANO побеждает на выборах с результатом 27,75% голосов, на втором месте – коалиция "Вместе" с 26,44%", - говорится в сообщении агентств.

Либеральная коалиция Пиратской партии и движения "Старосты и независимые" набирает 15,01% , евроскептики из "Свобода и прямая демократия" - 10,01%.