Премьер Грузии прибыл в Армению

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл с рабочим визитом в Армению. В столице Ереване его принял премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян повторно выразил соболезнования в связи с гибелью людей после обрушения жилого здания в Батуми и поблагодарил Гарибашвили за то, что тот не стал отменять свой визит в Ереван.

Пашинян и Гарибашвили обсудили двусторонние отношения, а также ситуацию в регионе. Они условились продолжить интенсивный диалог.

Ранее в сентябре Грузию с визитом посетил и сам Пашинян.