Премьер Грузии прибыл в Армению
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл с рабочим визитом в Армению. В столице Ереване его принял премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Пашинян повторно выразил соболезнования в связи с гибелью людей после обрушения жилого здания в Батуми и поблагодарил Гарибашвили за то, что тот не стал отменять свой визит в Ереван.
Пашинян и Гарибашвили обсудили двусторонние отношения, а также ситуацию в регионе. Они условились продолжить интенсивный диалог.
Ранее в сентябре Грузию с визитом посетил и сам Пашинян.
Вестник Кавказа
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