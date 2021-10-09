Трагедия в Батуми не остановила протесты сторонников Саакашвили

Оппозиционная партия в Грузии "Единое национальное движение" собирается провести митинги в Зугдиди, несмотря на обрушение жилого дома в Батуми и день траура. Об этом заявила член ЕНД Анна Цитлидзе.

Напомним, в результате обвала жилого дома в Батуми погибли 9 человек, включая 3 детей.

"Из-за траура и трагедии мы изменили формат акции. Акция будет молчаливой, без мегафонов и динамиков, но она обязательно пройдет", - отметила Цитлидзе.

Акция протеста запланирована на вечер 9 октября. Цель - протест против фальсификации итогом региональных выборов, требование освободить бывшего президента Михаила Саакашвили и провести досрочные выборы.