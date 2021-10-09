Абдоллахиан: Иран и дальше будет поддерживать Асада

Иран и впредь будет поддерживать Сирию в ее борьбе с Аль-Каидой и ИГ (обе - запрещённые в России террористические организации). Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

Иранский министр продолжает турне по ближневосточным странам. После переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве Абдоллахиан отправился в Ливан. В настоящее время он находится в Дамаске.

"Сирия находится в стадии роста и процветания, и мы (Иран) снова будем поддерживать Дамаск, как мы поддерживали его во время войны с терроризмом", - сказал министр иностранных дел Ирана.