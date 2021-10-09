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Армения сообщила о раненном военном на границе с Азербайджаном

Армения сообщила о раненном военном на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Армении сообщило о ранении одного своего военнослужащего на границе с Азербайджаном. 

"Девятого октября, примерно в 12.50 (11.50 мск) на ерасхском участке армяно-азербайджанской границы в Араратской области в результате обстрела со стороны подразделений ВС Азербайджана огнестрельное ранение получил военнослужащий контрактной службы, рядовой Мисак Хачатрян", - отмечается на сайте оборонного ведомтсва Армении. 

Жизнь раненного вне опасности, говорится в сообщении.

В июле на армяно-азербайджанской границе произошли перестрелки. Ереван сообщил о своих трех погибших и пятерых раненных военных при перестрелке на приграничном участке в Гегаркуникской области. Позднее при посредничестве России был достигнут режим прекращения огня. 

 

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Вестник Кавказа

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