Алиев прибыл в Гадрут

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в поселок Гадрут и село Туг Ходжавендского района. Область была освобождена азербайджанскими ВС во время 44-дневной войны в Карабахе. 16 октября 2020 года минисерство обороны республики показало видео из освобожденного Гадрута.

В Гадруте Алиев заложил фундамент новой мечети, ознакомился со строительством дорог Гадрут-Джебраил-Шукюрбейли, Туг-Гадрут и Физули-Гадрут, а также заложил основу 35-киловольтной подстанции «Гадрут».

После этого лидер Азербайджана встретился с представителями общественности Ходжавендского района и вместе с ними отправился в село Туг.