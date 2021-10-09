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Ушел из жизни первый президент Ирана

Ушел из жизни первый президент Ирана

Ушел из жизни первый президент Исламской Республики Иран Абольхасан Банисадр, передает иранское агентство IRNA.

Политик, которому было 88 лет, скончался в больнице Сальпетриер в Париже ввиду продолжительной болезни.

Банисадр - уроженец провинции Хамадан, закончил Тегеранский университет по специальностям теология и юриспруденция. Стал президентом в 1980 году после исламской революции. Однако уже через год парламент вынес ему импичмент «за деятельность, направленную против исламского духовенства».

После отставки Банисадр уехал во Францию. Оттуда он в последнее время часто писал статьи об Иране и критиковал исламский режим. 

 

 

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Вестник Кавказа

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