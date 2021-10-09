Ушел из жизни первый президент Ирана

Ушел из жизни первый президент Исламской Республики Иран Абольхасан Банисадр, передает иранское агентство IRNA.

Политик, которому было 88 лет, скончался в больнице Сальпетриер в Париже ввиду продолжительной болезни.

Банисадр - уроженец провинции Хамадан, закончил Тегеранский университет по специальностям теология и юриспруденция. Стал президентом в 1980 году после исламской революции. Однако уже через год парламент вынес ему импичмент «за деятельность, направленную против исламского духовенства».

После отставки Банисадр уехал во Францию. Оттуда он в последнее время часто писал статьи об Иране и критиковал исламский режим.