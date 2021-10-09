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Правящая партия Грузии остановила предвыборную кампанию из-за катастрофы в Батуми

Правящая партия Грузии остановила предвыборную кампанию из-за катастрофы в Батуми

Верхушка правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия»  прекращает до 12 октября подготовку ко второму туру выборов в органы местного управления, которые должны состояться 30 октября. Решение принято из-за обрушения жилого дома в Батуми. 

Правящая партия выразила соболезнования близким погибших, заявив, что с ними "скорбит каждый грузин".

"В честь памяти погибших «Грузинская мечта» до 12 октября прекращает всю избирательно-политическую активность", — отмечается в сообщении, распространенном в Фейсбуке.

Ранее, 8 октября на улице 26 мая в Батуми обрушилась секция жилого дома. В результате инцидента погибли восемь человек. Задержаны три человека.

11 октября объявлено премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили днем траура по погибшим Батуми.

 

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Вестник Кавказа

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