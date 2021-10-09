Президент Сербии пожаловался на прослушку

Президент Сербии Александр Вучич пожаловался, что его больше 1,8 тысяч раз подслушивали, чтобы найти компромат и вынудить его подать в отставку.

"Всем ясно, что были 1882 случая незаконной прослушки, но абсолютно доказано, что нет ничего криминального в этих разговорах", - сказал он журналистам.

Ранее МВД Сербии сообщил о множестве случаев прослушки президента страны со стороны преступных группировок. Он также поведал о "постоянном давлении", которое оказывается на него и его брата, в том числе через обнародование их личных контактов.

"Они тем самым хотели поставить меня в положение, когда бы мне не осталось ничего иного, кроме как самоустраниться (подать в отставку)", - добавил Вучич.