Делегация "Талибана" провела встречу с дипломатами из США

Делегация захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) провела в Дохе переговоры с американскими дипломатами. Это первая встреча с момента вывода ВС США с афганской территории. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Обсуждались вопросы оказания Кабулу гуманитарной помощи и реализации Дохийского соглашения [между Вашингтоном и радикалами].

По словам мавлави Амир Хана Моттаки, который был назначен "Талибаном" на должность главы МИД во временном правительстве Афганистана, движение "предложило американской стороне открыть новую страницу [в отношениях] между Кабулом и Вашингтоном", но при этом призвало американцев "уважать суверенитет Афганистана и не вмешиваться в его внутренние дела", передает ТАСС.