Георгий Киртадзе приостановил предвыборную кампанию из-за трагедии в Батуми

Кандидат в мэры Батуми от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Киртадзе временно остановил предвыборную кампанию из-за трагедии в городе.

Ранее сообщалось, что накануне в Батуми обрушилась многоэтажка. В результате ЧП погибли восемь человек. В связи с трагедией 11 октября в Грузии объявлено днем траура.

"Батуми скорбит о погибших согражданах. Сейчас не время для соревнования и политических заявлений. Поэтому мы приняли решение временно приостановить предвыборную кампанию", – написал политик в Facebook.

Также Киртадзе выразил соболезнования семьям и близким погибших, и поблагодарил спасателей за их работу, передает Sputnik Грузия.