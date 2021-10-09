Ливан обесточен из-за аварии

Ливан полностью остался без электричества после того, как была приостановлена работа двух крупнейших электростанций. Сбой в работе произошел из-за нехватки топлива. В настоящее время компания по электроснабжению пытается решить проблему.

Как сообщает ливанский телеканал LBC, "Ливан полностью погрузился во тьму после прекращения работы двух электростанций, компания по электроснабжению пытается решить проблему", однако отключение может продлиться "несколько дней".