Грузинский спортсмен завоевал бронзу ЧМ по греко-римской борьбе

Грузинский борец греко-римского стиля Нугзар Цурцумия стал обладателем бронзовой медали проходящего в Осло чемпионата мира.

В поединке за третье место в соревнованиях в весовой категории до 55 кг, он армянского борца Норайра Ахояна, счет – 9:0.

Ранее сообщалось, что в первой схватке Цурцумия уступил россиянину Эмину Сефершаеву, но последний вышел в финал, что автоматически позволило грузинскому борцу попасть в репешаж, где он победил борца из Казахстана Хорлана Жаканша из Казахстана (9:0), после чего взял верх над Ахояном, отмечает ТАСС.