Анзор Кавазашвили: вчера Дзюба болел за Словакию 100%

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал конфликт главного тренера команды России Валерия Карпина и нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.

По его словам, Дзюба и Карпин должны были оба думать о стране, а не о своих личных обидах. "Но там такая сильная неприязнь, что, думаю, Дзюба вчера болел за Словакию. То есть против России и конкретно против Карпина. Уверен в этом на 100%", - сказал Кавазашвили, добавив, что Дзюбе неважны интересы сборной – "лишь бы Карпин потерпел неудачу", передает Sport24.

Ранее сообщалось, что Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора на чемпионат мира 2022 года.