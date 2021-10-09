Чавушоглу призвал США отказаться от ошибочной политики в отношении Турции

Продление Вашингтоном введенных в 2019 году санкций против Анкары из-за ее операции в Сирии – это ошибочная политика, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, подчеркнув, что администрация президента СЩА Джо Байдена вводит Конгресс в заблуждение.

"Вместо того, чтобы обвинять Турцию, пусть США откажутся от собственной ошибочной политики. Кроме этого, пусть американское руководство будет честным по отношению к своему народу и Конгрессу", - сказал он, отметив, что Вашингтон, "направляя в Конгресс такие запросы, не говорит правды".

Чавушоглу также обратил внимание на то, что руководство США знает, что между РПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана) и YPG (силами самообороны сирийских курдов) разницы нет, и в то же время продолжает поддержку террористов. "По американским законам, это преступление. Мы прекрасно знаем, что цель их пребывания здесь (в Сирии) - не борьба с ИГИЛ (запрещена в РФ). Единственная армия, которая воюет с террористами, - это наша армия", - приводит словам министра РИА Новости.