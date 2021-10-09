Знания школьников Чечни будут оценивать по-новому

Институт развития образования Чеченской Республики разрабатывает методику оценки уровня знаний учеников в начальной школе, в которой важное место будет уделено обучению навыкам самооценки учащихся. Об этом рассказала ректор института Ганга Эльмурзаева в кулуарах Московского международного салона образования.

"Мы разрабатываем свои программы. <...> Не все учителя понимают, что такое критерии оценивания, не все учителя понимают, что такое формирующее оценивание", - пояснила она, отметив, что система оценки на уроке должна разрабатываться вместе с учениками.

Также Эльмурзаева выразила мнение, что ученики должны обуваться самооцениванию и понимать за что и как его оценивают.

Институт развития образования Чечни работает с 1938 года и включает в себя 13 центров подготовки, среди которых центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.