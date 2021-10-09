В Северной Осетии наградили артистов Кубанского казачьего хора

Премьер Северной Осетии Борис Джанаев вручил госнаграды артистам Кубанского казачьего хора, которые выступили на одной сцене с госансамблем республики, сообщает пресс-служба глава и правительства региона.

"Для меня большая честь вручить вам награды от имени Главы республики Сергея Меняйло. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, больших побед и достижений", - сказал в ходе выступления Джанаев.

Ранее сообщалось, что Кубанский казачий хор впервые выступил вместе с Государственным академическим ансамбле танца "Алан" в рамках концертной программы "Кунаки России".