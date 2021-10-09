Аграрии Дагестана переходят на работу в две смены

Техника на уборке риса в Дагестане из-за непогоды будет работать в две смены, информирует пресс-служба правительства республики.

Сообщается, что Минсельхозпрод Дагестана организовал работу оперативного штаба для помощи рисоводческим хозяйствам в уборке урожая в условиях аномальных осадков, препятствующих уборке.

"В настоящее время под рис в Дагестане отведена площадь 26 тыс. га, однако пока убрано только 6 тыс. га при средней урожайности 46-48 ц/га", - пояснили в пресс-службе.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов отметил, что в сентябре в Кизлярском районе Дагестана выпало около 100 мм осадков, что в 3,3 раза больше среднемноголетней месячной нормы.