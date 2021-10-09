СМИ: шесть человек с российскими паспортами задержаны в Турции

Шесть человек с российскими паспортами были задержаны в Турции по подозрению в шпионаже, сообщили источники в правоохранительных органах страны.

Отмечается, что спецоперация проходила в Стамбуле и Анталье, где подозреваемые якобы планировали нападение на иностранцев и пытались получить секретные сведения.

При этом сообщается также, что они находились под наблюдением сразу после того, как въехали на территорию страны. В результате обысков у задержанных было найдено оружие, документы на электронных носителях и российские паспорта, говорится в сообщении телеканала CNN Türk. Уточняется, что подлинность документов еще предстоит установить.

РИА Новости сообщает, что официального подтверждения этой информации правоохранительными органами Турции нет.