Иранский чиновник: "Баку и Тбилиси закрыли нам транзитный путь"

Заместитель председателя ирано-азербайджанской торговой палаты Рагим Вагабзаде заявил, что сухопутные коридоры для иранских товаров через Азербайджан и Грузию оказались закрыты. По словам Вагабзаде, в связи с возникшими трудностями при транзите грузов через Азербайджан и Грузию, иранцы теперь вынуждены доставлять товары в Россию морским путем, через Каспийское море.

Иранский чиновник обвинил официальный Баку в том, что "азербайджанцы смешивают политические и экономические вопросы". Кроме проблем с доставкой грузов в Россию Иран также сталкивается с "рядом трудностей" во время грузоперевозок в Армению. Очевидно, Вагабзаде имел в виду проверки иранских фур на азербайджанском участке трассы Горис-Капан.

Напомним, что отношения Баку и Тегерана переживают острый период. Так, впервые за 30 лет иранские войска провели масштабные военные учения на границе с Азербайджаном, а официальный Тегеран на всех уровнях обвиняет Баку в "сотрудничестве с сионистами". Азербайджанский президент Ильхам Алиев резко отверг "безосновательные обвинения" иранцев, потребовав представить доказательства военного присутствия Израиля в его стране. Алиев пообещал, что беспочвенные обвинения "не останутся без ответа". Посол Израиля в России назвал сообщения Тегерана о том, что израильские военные расквартированы в Азербайджане, "большой глупостью".

Кризис в ирано-азербайджанских отношениях начал активно развиваться после того как в августе этого года Азербайджан стал настойчиво требовать от Ирана прекратить нелегальные грузоперевозки в армянонаселенную часть Карабаха. Через пару месяцев после первого предупреждения азербайджанцы начали усиленно контролировать иранские грузоперевозки по трассе Горис-Капан, часть которой проходит по территории Азербайджана.

Поведение Ирана не вызывает понимания и в Кремле. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим иранским коллегой в Москве причислил учения Ирана на границе с Азербайджаном к разряду "провокационных".