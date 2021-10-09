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Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до 8

Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до 8

Спасателями были извлечены тела еще двух человек из-под обломков дома, обрушившегося в результате проведения строительных работ в Батуми. Общее число жертв возросло до восьми.

По данным Первого канала Общественного вещателя Грузии, спасатели извлекли тела женщины и 12-летнего подростка.

В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается. Согласно предварительным данным, под завалами может находиться еще один человек.

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Вестник Кавказа

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