Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до 8

Спасателями были извлечены тела еще двух человек из-под обломков дома, обрушившегося в результате проведения строительных работ в Батуми. Общее число жертв возросло до восьми.

По данным Первого канала Общественного вещателя Грузии, спасатели извлекли тела женщины и 12-летнего подростка.

В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается. Согласно предварительным данным, под завалами может находиться еще один человек.