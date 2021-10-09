Школьный автопарк Кабардино-Балкарии пополнили новые автобусы

Представители районов Кабардино-Балкарии получили ключи от 30 школьных автобусов из рук главы республики Казбека Кокова.

По его словам, новые автобусы позволят комфортно и безопасно доставлять детей в образовательные учреждения.

"В 2022 году планируется передать еще семь транспортных средств, в 2023 году - пять, и три в 2024 году", - приводит данные ТАСС.

Также стало известно, что 41 современный автомобиль получили сотрудники дорожно-патрульной службы республики.