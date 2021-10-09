МИД Азербайджана выразил соболезнования Грузии

Министерство иностранных дел Азербайджана выразил Грузии соболезнования в связи с жертвами в результате обрушения жилого дома в Батуми,

"Глубоко опечалены известием об обрушении семиэтажного жилого дома в Батуми. Выражаем соболезнования близким погибших в результате трагического инцидента, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Азербайджан выражает солидарность с дружественной Грузией", - говорится в публикации азербайджанского внешнеполитического ведомства в Twitter.

К трагедии привели нарушения при проведении строительных работ. 11 октября объявлено в Грузии днем траура.