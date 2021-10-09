Смертность в России от коронавируса обновила максимум

Число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции нового типа в России выросло за сутки на 968 против 936 днем ранее и составило 215 392, сообщает Оперштаб по борьбе с новой инфекцией.

Отмечается, что количество умерших за сутки вновь оказалось максимальным с начала эпидемии, при этом в стране регистрируют свыше 900 смертей от новой болезни четвертый день подряд.

Всего за отчетный период коронавирусом заразились 29 362 человек, что составило максимум с 24 декабря и второе по величине значение за эпидемию. Общее число заболевших увеличилось до 7 746 718.

В частности, за сутки в Москве было выявлено 6001 случаев заражения, в Московской области – 1689, Санкт-Петербурге – 2717, в Крыму – 493, в Краснодарском крае – 229, на Ставрополье – 364, в Дагестане 118, в Карачаево-Черкесии – 60, в Северной Осетии – 70, в Чечне и Ингушетии – 71 и 68 случаев заражения соответственно.