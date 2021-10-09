Школа космонавтики обретет самостоятельность во Владикавказе

Руководство Северной Осетии предоставит больше самостоятельности Школе космонавтики, открывшейся полтора года назад во Владикавказе.

По информации пресс-службы главы и правительства РСО-А, предложения наделить Школу космонавтики статусом самостоятельного юрлица было одобрено на очередном заседании правительства республики.

Замглавы республиканского Минобразования Алан Аликов отметил, что этот шаг расширит диапазон возможностей образовательного учреждения.