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Школа космонавтики обретет самостоятельность во Владикавказе

Школа космонавтики обретет самостоятельность во Владикавказе

Руководство Северной Осетии предоставит больше самостоятельности Школе космонавтики, открывшейся полтора года назад во Владикавказе.

По информации пресс-службы главы и правительства РСО-А, предложения наделить Школу космонавтики статусом самостоятельного юрлица было одобрено на очередном заседании правительства республики.

Замглавы республиканского Минобразования Алан Аликов отметил, что этот шаг расширит диапазон возможностей образовательного учреждения.

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Вестник Кавказа

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