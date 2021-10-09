11 октября объявлено днем траура в Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о том, что 11 октября объявлено в стране днем траура в связи с трагедией в Батуми.

"Я соболезную семьям погибших и их близким. Вместе с ними об этой ужасной трагедии скорбит вся Грузия. По моему решению в память о погибших 11 октября будет объявлен днем траура", – обратился премьер, отметив, что власти Грузии помогут всем пострадавшим, а виновные будут наказаны по всей строгости закона.

Ранее сообщалось, что в Батуми по улице 26 Мая произошло обрушение одного из подъездов пятиэтажного жилого дома. В результате погибли шесть человек, состояние одного спасенного остается тяжелым. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается, сообщает Sputnik Грузия.