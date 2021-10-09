Шамиль Абдрашитов: алкоголь – это яд в любых дозах

По данным Всемирной организации здравоохранения, такого понятия, как безопасная доза алкоголя, не существует, напомнил психиатр-нарколог Федерального медико-биологического агентства Шамиль Абдрашитов.

В то же время он отметил, что есть условная "норма" для взрослых людей (20 граммов в день)

"Большинству людей понять и принять это очень сложно, поскольку алкоголь разрешен и доступен, а информации о его вреде слишком мало", - приводит слова врача "Прайм".

Тем, кто испытывает трудности с контролем количества употребляемого алкоголя, следует отказаться от спиртных напитков полностью и расслабляться в спортзале, посоветовал специалист.