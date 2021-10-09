Саакашвили пожаловался мировому сообществу на Иванишвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился с жалобой к мировому сообществу из-за неназначения судебных слушаний.

В опубликованном в Facebook сообщении политик утверждает, что был заключен в тюрьму на основе непризнанных в мире судебных приговоров, а также ордера на арест по двум незавершенным делам.

"В соответствии с законодательством Грузии любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд. Меня уже девять дней держат в тюрьме без слушания, и моему адвокату судья по делу сегодня сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается", - написал он, предположив, что его заключение связано со вторым туром выборов, так как "почти в каждом крупном городе моя партия идет плечом к плечу с партией Иванишвили".

В этой связи бывший президент выразил надежду, что международное сообщество не оставит это дело незамеченным, отмечает РИА Новости.