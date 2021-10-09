Молодой водитель погиб в разорвавшемся авто под Алматы

20-летний водитель Mercedes-Benz попал в аварию на 39 км автодороги "Алматы-Кокпек-Коктал" в Енбекшиказахском районе, информирует пресс-служба департамента полиции Алматинской области.

Уточняется, что он не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, а затем врезался в Audi C-4 и Toyota Camry.

"В результате водитель автомашины Mercedes-Benz скончался на месте происшествия. Еще двух участников ДТП с различными травмами госпитализировали в больницу", - приводит сообщение полиции Sputnik Казахстан.

Уточняется, что от удара иномарка буквально разорвалась на несколько частей. По факту ведется досудебное расследование, проводятся необходимые экспертизы.