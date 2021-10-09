Увеличилось число жертв обрушения дома в Батуми

Согласно последним данным, число жертв обрушения дома в Батуми выросло до пяти человек.

"Спасатели изъяли тело еще одного, пятого погибшего в Батуми. По нашим данным, погибший несовершеннолетний", - говорится в сообщении телекомпании "Рустави 2".

Ранее стало известно о гибели четырех человек.

Накануне в центре Батуми, на улице 26 Мая, обрушился подъезд семиэтажного дома, было спасено, как минимум четверо человек. В настоявшее время, под завалами остаются еще трое детей, передает РИА Новости.