Азербайджан возрождает Шушу

Сегодня в Азербайджане отмечают день деоккупации поселка Гадрут, который был освобожден 9 октября прошлого года, в результате чего открылась дорога на Шушу. Буквально через месяц, в начале ноября 2020 года, взятие Шуши оказалось ключевым событием Второй Карабахской войны, после чего сторонами при посредничестве России было подписано Заявление о прекращении огня. Сейчас в освобожденной Шуше возрождается жизнь.

Вчера туда приехали пресс-атташе аккредитованных в Азербайджане дипломатических представительств, чтобы ознакомиться с восстановительными работами в культурной столице Азербайджана.

Eurasianet рассказывает, что новый генеральный план Шуши предусматривает первоначально возвращение 2020 жителей (число символизирует год восстановления контроля над городом). Они приедут жить в новые дома, соответствующие историческому характеру города. План, разработанный британской компанией Chapman Taylor, был представлен в конце августа. Он предусматривает строительство шести новых кварталов с 25 многоквартирными домами и 18 км дорог. План также делает акцент на ”сохранении исторического великолепия города”, где родилось множество великих азербайджанских музыкантов, поэтов и художников.

План развития также предусматривает сохранение ”зеленых зон ” и создание ”зеленых коридоров” и парков в городе. ”В результате мы сохраним экологическую чистоту, обеспечим комфортное передвижение пешеходов и привлечем туристов”, - сказал в интервью BBC Azerbaijan Рамиз Идрисоглу, пресс-секретарь Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.

План ”очень подробый, написан хорошо”, заявил президент Ильхам Алиев во время недавнего визита в Шушу, где заложил фундамент для первого жилого дома, который будет построен, в соответствии с планом. ”Возрождение Шуши продвигается стремительными темпами и жители постепенно возвращаются в родной город, - добавил Алиев. - Они приезжают не только проведать свою Родину, но и устраиваются на работу на вновь открывшихся здесь предприятиях”.

По мере того как в городе началась реконструкция, возникли вопросы относительно экономических перспектив и занятости, когда гражданское население начнет возвращаться. Говоря об уже действующих предприятиях в Шуше, Алиев привел в пример гостиницу ”Карабах”, в которой 150 номеров. Также действует несколько других предприятий, обслуживающих военных и их семьи, которые сейчас находятся в городе, а также гостей Шуши. 5 октября первый послевоенный ресторан в Шуше, филиал местной сети, начал обслуживать клиентов. В сентябре сообщалось об открытии двух супермаркетов, принадлежащих крупным местным сетям. Сразу после окончания войны в городе заработала пекарня. В Баку говорят, что примут все необходимые меры для развития экономики на освобожденных территориях.