Нефть подорожала до $80: глобальный энергетический кризис угрожает поставкам

Вчера стоимость фьючерсов американского бенчмарка превысила $80 за баррель впервые с ноября 2014 года. Дело в том, что мировой энергетический кризис приводит к усилению спроса, а производители ОПЕК+ ограничивают поставки, сообщает Bloomberg. В пятницу фьючерсы на Нью-Йоркской бирже выросли на 2,3%, демонстрируя седьмой еженедельный рост, что стало самым продолжительным периодом укрепления с декабря.

На этой неделе стало очевидно, что поставки останутся ограниченными: Saudi Aramco заявила, что "кризис природного газа" уже привел к увеличению спроса на нефть, а министерство энергетики США сообщило, что не планирует использовать нефтяные запасы. Саудовская Аравия и ее партнеры решили незначительно увеличить ноябрьскую добычу. Аналитики ожидали, что ОПЕК+ более значительно повысит объемы добычи, поскольку рост цен на природный газ провоцирует всплеск спроса на нефть в преддверии зимнего периода. Более слабый доллар также увеличивает привлекательность товаров, оцениваемых в данной валюте.

Фьючерсы американского бенчмарка находятся на самом высоком уровне с 2014 года, поскольку ОПЕК+ решил придерживаться плана постепенного увеличения предложения в следующем месяце, несмотря на быстрое ужесточение рынка, отчасти из-за энергетического кризиса. Восстановление экономики после пандемии наряду с перебоями в поставках из Мексиканского залива после урагана Ида уже привело к относительной напряженности на рынке еще до того, как рост цен на природный газ стимулировал дополнительный спрос на нефтепродукты, в частности, на дизельное топливо и мазут.

Вчера нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в ноябре выросла на $1,71 до $80,01 за баррель. Стоимость декабрьских фьючерсов нефти марки Brent выросла на $1,37 до $83,32 за баррель.

В Китае по-прежнему не решена проблема с перебоями в подаче электроэнергии. Пекин приказал государственным компаниям любой ценой обеспечить энергоснабжение на зиму. Фьючерсы на китайский мазут подскочили почти на 10% в пятницу, после того как местные рынки возобновили работу после нерабочей недели в связи с национальным праздником.

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Индийские нефтеперерабатывающие заводы выходят на полную мощность благодаря восстановлению внутреннего потребления и энергетическому кризису, что в совокупности увеличивает спрос на дизельное топливо. Как сообщают местные источники, большинство государственных компаний в настоящее время планируют запустить НПЗ почти на полную мощность в текущем месяце.

По данным FGE, переход с газа на нефть, вызванный высокими ценами на природный газ в Европе и Азии, увеличивает спрос на средние дистилляты, запасы которых заканчиваются в трех из пяти ключевых торговых центрах.

Продажи топлива в Великобритании превысили обычный уровень более чем в два раза на пике панических закупок, спровоцировавших общенациональный топливный кризис в конце прошлого месяца.