Стало известно, в каком преступлении подозреваются сотрудники посольства США в Москве

В московской полиции рассказали детали преступления, в котором подозреваются сотрудники американского посольства. Их озвучил начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимир Васенин.

По его словам, у посетителя одного "увеселительного заведения" украли рюкзак, сумма ущерба достигла порядка 15 тыс рублей, было открыто уголовное дело о краже.

"В результате установлены трое подозреваемых в совершении этого противоправного деяния. Ими оказались административно-технические сотрудники посольства США в Москве, военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет", - цитирует Васенина РИА Новости.

Правоохранитель подчеркнул, что следствие располагает видеозаписью, на которой видно, как подозреваемые входят в здание дипмиссии с похищенным рюкзаком.

В адрес посольства направлено требование снять с подозреваемых дипломатический иммунитет, чтобы привлечь их к ответственности.