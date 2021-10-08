Министр туризма Израиля впечатлен российским павильоном на "Экспо-2020"

Глава Минтуризма Израиля Йоэль Развозов посетил павильон РФ на "Экспо-2020". Такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

По его словам, павильон РФ поражает продуманностью.

"Интерактивная модель человеческого мозга проецирует связь между изначальной мыслью и имплементацией достижений в будущем. Павильон интегрально вписывается в контекст "Экспо", подчеркивающий сосуществование человека и технологий, человека и природы, человека и его окружения и, наконец, человека и человека ради общего будущего. Я действительно впечатлен", - подчеркнул министр.

В Дубае Развозов открыл и павильон Израиля на "Экспо-2020" - это первый национальный павильон на столь масштабном мероприятии в арабской стране. Он украшен вывеской "Навстречу завтрашнему дню", написанной гибридом двух шрифтов, сочетающим ивритские и арабские символы. Девиз павильона - "Никогда не прекращайте мечтать, создавать, улучшать и внедрять инновации".